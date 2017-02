Apesar de encontrar uma barreira vermelha em frente à área adversária, o Grêmio conseguiu furar o esquema defensivo do Passo Fundo e venceu a segunda no Gauchão na tarde deste domingo, na Arena, pela terceira rodada. Ramiro, em um gol de calcanhar, decretou o placar de 1 a 0 para o Tricolor no primeiro jogo sem Douglas, que ficará fora por seis meses.

No próximo domingo, recebe o São José, novamente na Arena, às 18h30. O Passo Fundo fica com três pontos e cai para a oitava colocação. O time do norte do Estado enfrenta o Inter, também no domingo, às 16h, no Vermelhão da Serra.