O ex-secretário estadual de Educação, Permínio Pinto Filho, além dos empresários Alan Ayoub Malouf e Giovani Belatto Guizardi e os ex-servidores da Seduc Fabio Frigeri e Wander Luiz dos Reis foram denunciados mais uma vez pelo Ministério Público Estadual, na quinta-feira (16), acusados de participação em esquema de cobrança de propina em contratos firmados pela Seduc. Eles devem responder por constituição de organização criminosa e corrupção passiva.

Na referida denúncia, foram apontados sete fatos criminosos envolvendo cobranças de propinas relativas a contratos firmados pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) com as empresas Relumat Construções Ltda e Aroeira Construções Ltdas, das quais Ricardo Augusto Sguarezi é proprietário, e Dínamo Construtora. Os valores cobrados mediante propina variavam de R$ 15 a R$ 50 mil.

Segundo o Gaeco, a suposta organização criminosa que vem sendo desarticulada desde a primeira fase da Operação Rêmora era composta por três núcleos: de agentes públicos, de operações e de empresários. O núcleo de operações, após receber informações privilegiadas das licitações públicas para construções e reformas de escolas públicas estaduais, organizava reuniões para prejudicar a livre concorrência das licitações, distribuindo as respectivas obras para empresas, que integravam o núcleo de empresários.

Por sua vez, o núcleo dos agentes públicos era responsável por repassar as informações privilegiadas das obras que ocorreriam e também garantir que as fraudes nos processos licitatórios fossem exitosas, além de terem acesso e controlar os recebimentos dos empreiteiros para garantir o pagamento da propina.

Já o núcleo de empresários, que se originou da evolução de um cartel formado pelas empresas do ramo da construção civil, se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo.

OPERAÇÃO RÊMORA

A primeira fase da operação Rêmora foi deflagrada em maio de 2016 e resultou na primeira denúncia feita pelo Gaeco, a qual foi aceita pela Justiça e onde figuram como réus 22 pessoas. Em julho, o Gaeco ofereceu aditamento à ação para a inclusão de mais dois acusados, entre eles, o ex-secretário de Educação, Permínio Pinto.

Na sequência, as investigações tiveram continuidade e, em 19 de dezembro de 2016, mais uma denúncia foi oferecida pelo Gaeco contra dois outros réus, entre eles o empresário Alan Malouf.

OUTRO LADO

Por meio de nota, o advogado que defende Alan Malouf, disse que ainda não foi notificado sobre a denúncia, mas que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos. O advogado afirmou, ainda, que o oferecimento da denúncia é “um trâmite processual aguardado para que possamos exercer o contraditório”. A defesa de Giovani Guizardi informou que o cliente ainda não foi notificado da denúncia e que vê com naturalidade essa nova denúncia. Já a defesa de Permínio Pinto disse que, em relação a Operação Rêmora, o ex-secretário reconhece que manteve postura omissa e deixou que algumas fraudes ocorressem, mas destaca que, em relação à denúncia atual do MP, ele nega participação e conhecimento.