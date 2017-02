O Fluminense quase não teve trabalho e goleou o Bangu por 4 a 0 na tarde deste domingo, em Los Larios, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com gols de Henrique Dourado, duas vezes, Gustavo Scarpa e Osvaldo, que também perdeu um pênalti, o Tricolor não deu chances para Loco Abreu e companhia.

Os três primeiros gols do Fluminense foram marcados no primeiro tempo – o placar foi aberto antes dos cinco minutos, inclusive. A superioridade técnica, principalmente do meio de campo, foi nítida durante os 90 minutos. O Bangu apostou apenas em jogadas aéreas para tentar diminuir a goleada.

O Fluminense entra em campo novamente, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no próximo sábado, contra o Volta Redonda, às 16h. No mesmo dia e horário, o Bangu enfrenta o Resende.