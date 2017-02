O Fluminense terá a vantagem do empate na partida de amanhã (25) contra o Madureira, às 15h30, no Estádio Los Lários, em Duque de Caxias (RJ), pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Apesar disso, os tricolores cariocas garantem que o time das Laranjeiras vai adotar uma postura ousada e não “sentar” no direito de empatar o confronto.

“O Fluminense sabe que não pode deixar de impor o seu ritmo de jogo, pois se isso acontecer vamos permitir que o Madureira consiga colocar em campo o seu estilo. O Fluminense joga de maneira ofensiva e estamos muito confiantes que a manutenção desse comportamento vai nos levar até a decisão”, afirmou o meia Gustavo Scarpa.

O zagueiro Henrique segue a mesma linha de raciocínio do meia destaque do Flu até então.

“Sabemos que vai ser um duelo muito complicado, pois o Madureira tem um time de qualidade e não fez uma campanha boa à toa. Mas nós temos a nossa maneira de entender o jogo e por isso mesmo vamos partir em busca de decidir o jogo desde os primeiros minutos. Temos tido uma postura ofensiva e acho que encontramos uma boa maneira de nos portarmos”, disse o defensor.

Na visão do atacante Henrique Dourado, o time, que marcou 14 gols no torneio até aqui e não sofreu nenhum, não deve abrir mão de seu estilo.

“Se nós conseguimos chegar até aqui atuando de maneira sempre ofensiva e buscando gols é porque estamos no caminho certo. Portanto, não vejo motivo para modificarmos o nosso comportamento agora. Respeitamos o Madureira, mas sabemos que esperam que a gente se porte de maneira ofensiva”, concluiu Henrique Dourado.

Hoje (24), pela manhã, o técnico Abel Braga vai comandar o último treino antes da semifinal, no Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). Ele vai aproveitar a atividade para definir a escalação. Em seguida começa o período de concentração.

Fora de campo, a Primeira Liga adiou o duelo do Fluminense contra o Brasil de Pelotas, que estava previsto para o dia 1º de março. Isto porque nesta mesma data o Tricolor Carioca encara o Sinop pela Copa do Brasil, às 18h30, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop. Uma nova data para o choque com os gaúchos ainda não foi definida.