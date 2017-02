O Flamengo precisava somente de um empate para garantir vaga na final da Taça Guanabara, mas venceu por 1 a 0 e, de quebra, também encerrou um jejum de nove jogos sem vitória sobre o rival Vasco. Neste sábado, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), Diego decidiu de pênalti, e a torcida já começou a gritar “olé” aos 30 da etapa final.

A última vitória rubro-negra havia sido em 22 de março de 2015 – desde então foram seis vitórias do Vasco e três empates. O peruano Guerrero, no entanto, não conseguiu marcar seu primeiro gol no clássico. O adversário na final do turno será o Fluminense, que empatou em 0 a 0 com o Madureira em Xerém.