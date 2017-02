Era um jogo entre duas equipes classificadas, mas a escalação do Flamengo mostrava, antes mesmo de a bola rolar, a importância da vitória. Com a sua força máxima em campo, o Rubro-Negro dominou as ações e, sem sustos, venceu o Madureira por 4 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Os gols foram marcados por Diego, Guerrero, Mancuello e Lucas Paquetá – que assinou uma pintura chutando da intermediária. Foi o primeiro do jovem no time profissional. A vitória garante ao Fla a vantagem do empate na semifinal e o mando de campo.

A semifinal do Rubro-Negro será diante do Vasco. A equipe do técnico PC Gusmão, por sua vez, enfrentará o Fluminense.

As duas partidas serão disputadas no sábado. Fla x Vasco, às 17h30, sem lugar definido. Fluminense e Madureira será às 15h30, em Volta Redonda.