O Flamengo não passou de um empate sem gols com o Ceará em jogo disputado na noite de ontem, no Castelão. Já classificado para a próxima fase da Primeira Liga, o rubro-negro carioca chegou aos sete pontos ganhos no Grupo B, enquanto o Ceará, com um jogo a menos, somou seu segundo ponto na competição.

O resultado fez o Flamengo perder os 100% de aproveitamento em jogos oficiais na temporada. Escalado com uma equipe reserva, o time carioca travou um duelo equilibrado com o Ceará que promoveu a estreia do veterano Givanildo Oliveira, na direção técnica. A partida foi equilibrada e o empate acabou sendo um resultado justo para a produção dos dois times.