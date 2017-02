A partir da 00h desta sexta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Carnaval 2017 em todo o Brasil e seguirá até a meia-noite de quarta-feira de cinzas (1º). A ação é mais uma etapa da Operação RodoVida 2016/2017, iniciada em 16 de dezembro do ano passado.

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão. Mais informações na edição desta sexta-feira do Jornal A TRIBUNA.