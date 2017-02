A farmácia de medicação de alto custo de Rondonópolis, que é suprida pelo Governo do Estado, está desabastecida de remédios que são destinados gratuitamente às pessoas de baixa renda. “No começo da semana, o prefeito Zé Carlos do Pátio teve uma reunião na Secretaria de Estado de Saúde onde cobrou a entrega de medicamentos para o município. No entanto, ainda não recebeu nenhuma certeza de quando os estoques chegarão à cidade. A falta de medicação de alto custo já atinge a cidade há vários meses e o problema não é apenas em Rondonópolis”, disse a secretária Municipal de Saúde Isalba Albuquerque.

AÇÃO DO MPE

Nesta semana, a Justiça julgou procedente uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado (MPE) para que o Estado de Mato Grosso mantenha de forma contínua e ininterrupta o fornecimento do medicamento “ciclosporina”, em todas as suas concentrações, aos pacientes que se encontram devidamente cadastrados nas Farmácias de Alto Custo.

A decisão confirmou a tutela antecipada concedida nos autos. “Sabemos que a lista de medicação de alto custo é imensa e não falta apenas a ‘ciclosporina’, mas esta decisão da Justiça já é uma esperança a mais de que o governo venha a fornecer esta medicação”, disse a secretária.

O MP ingressou com a ação, por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Cuiabá, para que a falta do medicamento não prejudicasse os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisam do remédio, por se tratar de fármaco de alto custo necessário ao tratamento de pacientes transplantados.

Conforme o promotor de Justiça Alexandre Guedes, vários usuários do SUS procuraram a 7ª Promotoria da Capital para informar a ausência do medicamento ciclosporina, o que motivou a proposição da ação, com pedido liminar, que foi acatada pela Justiça.

“Não há dúvida que o fornecimento do medicamento ciclosporina é obrigação do requerido, pois referido fármaco está inserido na lista de medicamentos financiados pelo Sistema Único de Saúde e, pela complexidade, deve ser disponibilizado aos pacientes por meio do Poder Executivo Estadual”, diz a juíza Celia Regina Vidotti.

Na ação, o MP alega que o objeto da demanda não é o fornecimento do medicamento a este ou aquele paciente, “mas sim que o Estado, o mantenha continuamente disponível em seu estoque, de modo a atender todos os pacientes que dele necessitem, comprovadamente por meio de prescrição médica e mediante a requisição formal perante a unidade de saúde”.