A evolução significativa da frota de veículos de Rondonópolis, nos últimos 15 anos, representa um dos principais motivos para o enfraquecimento do transporte coletivo local, com queda substancial no número de passageiros no sistema. Na semana passada, conforme noticiado pelo Jornal A TRIBUNA, a empresa que explora o transporte coletivo – a Cidade de Pedra – anunciou que, dentro de 90 dias, deixará de operar no município, em função das dificuldades econômicas que vem passando.

A concorrência do transporte particular é considerável para o transporte coletivo. No final de 2001, conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a frota de Rondonópolis alcançava apenas 38.829 veículos, sendo que, desse total, 14.607 eram veículos de duas rodas, sendo 10.889 motocicletas e 3.718 motonetas. Na época, a população da cidade era de 150.227 habitantes, com base no censo de 2000.

Já os números de outubro de 2016, também do Denatran, mostram que a frota de veículos da cidade subiu para 160.643 unidades, sendo que, desse total, 68.098 unidades eram veículos de duas rodas, sendo 48.799 motocicletas e 19.299 motonetas. No ano passado, a população local chegou a 218.899 habitantes, com base na estimativa populacional feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Em 15 anos, a frota de veículos de duas rodas multiplicou quase 4 vezes, cerca de 313%. No mesmo período, a população da cidade cresceu 45,7%. Isso indica que a população da cidade migrou do transporte coletivo para o transporte particular. Além do aumento de motonetas e motocicletas, vale apontar que nesse período o aumento do número de automóveis também foi expressivo, não deixando de impactar no transporte coletivo.

O resultado dessa evolução da frota diante do transporte coletivo é confirmado pela empresa Cidade de Pedra. Atualmente, as informações dão conta que o transporte coletivo registra cerca de 18 mil pessoas pagantes por dia, em época de aula. Somando as gratuidades, inclusive para estudantes, o número de passageiros sobe para cerca de 27 mil passageiros dia. Na época da primeira gestão do ex-prefeito Percival Muniz, entre 2001 e 2004, eram cerca de 40 mil pessoas por dia no transporte coletivo.