Os preparativos estão em andamento para o começo do novo ano letivo na maioria das escolas da rede estadual de ensino em Rondonópolis, previsto para o dia 13 de março próximo. Nessa data, as aulas do ano letivo de 2017 iniciam para alunos de 31 escolas da cidade que aderiram à greve no ano passado. Em quatro escolas estaduais, na Escola Pindorama e em duas escolas do campo, que não aderiram à greve, além do CEJA Alfredo Marien, que tem um sistema modular, as aulas já iniciaram desde o dia 13 deste mês.

Desde ontem, o Estado deu início ao processo de matrículas online para alunos novos e transferidos. Na manhã desta terça-feira (21/02), os relatos são de que grande parte das pessoas conseguiu acessar o sistema e fazer a matrícula, mas, ainda assim, muitas pessoas relataram não ter conseguido acessar o sistema e proceder a matrícula. O assessor pedagógico Rogério Antônio Penso explica que, pela manhã, o grande número de acessos ao mesmo tempo gerou inconsistência no sistema, porém ressaltou que a situação já havia se normalizado na tarde de ontem. As matrículas online seguem até 24 de fevereiro próximo. “A matrícula online é forma justa de acesso às vagas, para acabar com o paternalismo ou reserva de vagas”, justificou.

Quem está em busca de vagas em certas escolas da rede estadual na cidade não está obtendo êxito no propósito. Rogério Penso explica que a maioria das unidades escolares está com sobrecarga de alunos, sendo que a região mais problemática na cidade é a do Jardim Atlântico e região, com apenas duas escolas atualmente, e um grande número de bairros, residenciais e loteamentos novos, incluindo a região dos residenciais Alfredo de Castro e Conquista. Autoridades políticas atuam no projeto de construção de uma nova escola estadual na região do Alfredo de Castro/Conquista. Além disso, existem escolas da rede estadual que não abriram vagas para novos alunos, dando sequência à clientela habitual.

A expectativa é que a rede estadual de ensino em Rondonópolis atenda entre 28 e 30 mil alunos em 35 unidades escolares em 2017. Segundo a Assessoria Pedagógica, apenas a Escola Adolfo Augusto de Moraes passa por grande reforma na estrutura física em Rondonópolis. Na verdade, nesse caso, as obras foram interrompidas e não têm garantia oficializada de quando serão retomadas. Neste ano letivo, além das Escolas André Maggi e Pindorama, as escolas Silvestre Gomes Jardim e Adolfo Augusto de Moraes terão a educação em tempo integral para alunos do ensino médio. No caso da Adolfo, devido às obras, a intenção é trabalhar com número reduzido de alunos, no máximo 300. As unidades que ofertarão ensino em tempo integral estão na parte final do processo seletivo para professores.

Até agora, a Assessoria Pedagógica disse não ter recebido reclamações de falta de carteiras para o começo do ano letivo em escolas da rede.