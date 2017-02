A Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, que fica no Jardim Vera Cruz, em Rondonópolis, realizou uma feira para expor o trabalho dos alunos desenvolvido durante o ano de 2016. A “3ª Edição de Projetos”, apresentou o trabalho feito pela unidade escolar no desenvolvimento de 3 atividades: “Viajando por Mato Grosso”, “Leitura” e “Córrego do Canivete”.

As temáticas desses projetos, estão no cotidiano da comunidade escolar e foram incorporados ao currículo dos alunos, dando uma maior identidade à escola. “Tivemos várias produções de textos, pinturas em tela, maquetes envolvendo todas as áreas do conhecimento que abordaram assuntos de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Com o desenvolvimento desses projetos, estamos conseguindo elevar os nossos índices de aprendizagem”, contou o diretor da unidade, Cristiano Barboza da Cunha.

Ainda conforme o diretor, são projetos assim que fazem com que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da unidade esteja acima da média nacional. “A comunidade compareceu e aprovou as produções dos nossos alunos. Diante dos resultados satisfatórios nos índices de aprendizagem, vamos dar continuidade a esses projetos implementando-os a cada ano. O resultado positivo desses trabalhos só foi possível graças ao envolvimento de todos segmentos da escola: profissionais da educação, alunos e pais”, finalizou o diretor.