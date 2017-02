A Escola Municipal Rural São Domingos Sávio, localizada no vilarejo Naboreiro, na zona rural de Rondonópolis, e que tem décadas de existência, têm enfrentado dificuldades neste início de ano. De acordo com informações repassadas por pais de alunos, as aulas que deveriam ter começado no dia 20 de fevereiro, ainda não tiveram início. Isto porque, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) ainda não designou todos os professores que vão atuar na unidade.

O quadro de educadores da escola têm sido alvo de polêmicas, já que a gestão Zé Carlos do Pátio (SD) quer promover mudanças, tanto dos funcionários quanto do sistema de ensino. Os professores da unidade trabalham na escola há vários anos, conhecem os alunos, os moradores do Naboreiro e da vizinhança, além de viverem na região.

O temor com professores de Rondonópolis sendo deslocados para a região, é que em dias de chuva os estudantes fiquem sem aula, já que para chegar no local o trajeto é feito em sua grande maioria por estradas de chão, que viram verdadeiros atoleiros na época chuvosa. A troca de professores já gerou protesto na unidade e também na Prefeitura de Rondonópolis. Apesar de diversas reuniões realizadas, não se chegou ainda a nenhum acordo.

Desde 2014, a escola do Naboreiro é administrada pelo município. Ela foi municipalizada após o término de um contrato de comodato de 20 anos, período em que foi administrada por uma instituição italiana que atua no Naboreiro há décadas.

Em setembro de 2014, após a aprovação da lei de criação da Escola Municipal Rural São Domingos Sávio, a unidade passou a ser oficialmente do município. Porém, os professores da unidade foram mantidos.

A mudança gerou esta semana uma reunião entre Executivo, Legislativo e representantes da comunidade Naboreiro. O grupo pediu ao prefeito a manutenção da antiga equipe pelos resultados obtidos e que a escola passasse a ter gestão própria atendendo a comunidade via convênio com o Município.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Escola está entre um dos melhores do Município. “Não vejo motivos para isso [mudar a sistemática da escola], os números dessa escola são ótimos, acima da média inclusive do Estado, não podemos mudar isso. Por outro lado, não posso, sem legalidade jurídica, devolver a autonomia de contratação de equipes para a escola. Existe uma Lei municipalizando a escola, temos que ver a legalidade de revogar essa Lei e fazer um convênio para atender financeiramente a escola”, disse o prefeito aos representantes da comunidade.

O prefeito ainda prometeu consultar a procuradoria e o jurídico da Secretaria de Educação. “Não podemos atropelar a Lei de forma alguma”, disse. Vale ressaltar que os professores que estão sendo levados pela Semed para a escola, foram aprovados em concurso público.