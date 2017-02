O Governo do Estado confirmou que dará início à pavimentação da estrada entre Guiratinga e Tesouro (MT-110), na região de Rondonópolis. O asfaltamento da rodovia é uma antiga reivindicação dos moradores da região que, por diversas vezes, procuraram o Jornal A TRIBUNA para cobrar providências em relação à situação caótica da via.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informou ontem ao Jornal A TRIBUNA que vai pavimentar os 41,2 quilômetros da MT-110, entre Tesouro e Guiratinga. A obra estará a cargo da empresa Tripolo, com sede em Rondonópolis, já estando devidamente licitada.

O empresário Fausto Bortolini, da Tripolo, lembrou que o contrato de pavimentação da estrada é antigo, vem da gestão passada. Agora explica que houve o compromisso do governo atual, diante da garantia de recursos, em executar a obra.

Fausto disse que a pavimentação do trecho entre Tesouro e Guiratinga será executada em duas etapas, sendo metade em 2017 e a conclusão em 2018. Ele disse que espera a liberação da ordem de serviço para dentro de 30 dias, podendo logo após montar o canteiro de obras. A intenção é que, tudo dando certo, iniciar os serviços logo após o período chuvoso.

Um dos moradores que continuamente vem cobrando a pavimentação da MT-110 é o João Alves de Oliveira, o Português, que é comerciante em Tesouro. Em visita anterior ao Jornal A TRIBUNA, ele lamentava que, por duas vezes, o ex-governador Silval Barbosa anunciou o asfaltamento da via e as construções das pontes de concreto, mas que nada saiu do papel.