Desde novembro passado, pessoas que passam pelo Centro de Rondonópolis têm se deparado com uma iniciativa social inusitada, que possibilita a oferta de alimentos e bebidas de graça para os mais necessitados. Os empresários Sebastião Pereira Buquigaré e sua esposa, Inês Buquigaré, colocaram uma geladeira em frente à loja de brinquedos e artigos diversos da família, possibilitando aos mais carentes retirar itens para matar a fome ou a sede. A ação é denominada de “Geladeira Solidária” e tem chamado a atenção não apenas na cidade, havendo repercussão em várias localidades.

Conforme Sebastião, a ideia da “Geladeira Solidária” surgiu durante uma viagem que eles fizeram ao Sul do Brasil, especificamente ao passar pelo Centro de Curitiba (PR). Na sequência, conta que resolveu trazer a iniciativa para Rondonópolis, como forma de retribuição a tudo que a cidade lhe proporcionou. “Sou de família bastante humilde em Rondonópolis. O que a população nos proporcionou eu queria transmitir isso para o povo carente, aqueles menos favorecidos”, justificou o empresário.

A “Geladeira Solidária” é reposta diariamente com artigos como bolacha, frutas, iogurte, refrigerante, água mineral, bolo e outros. O mote do projeto é “quem tem põe e quem não tem tira”. Apesar disso, Sebastião Buquigaré diz que acaba sendo o principal repositor dos alimentos e bebidas da geladeira, bem como o fornecedor da energia elétrica necessária. Em dezembro passado, conta que teve uma ajuda da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista. Agora, para continuidade do projeto, deseja que outros empresários possam somar forças e ajudar com as doações necessárias.

O empresário local montou a “Geladeira Solidária” apenas para ficar até dezembro passado, mas a repercussão foi tão positiva que acabou mantendo. E deve continuar por mais tempo, caso o empresário consiga parcerias ou ajudas frequentes. O projeto também conta com o apoio dos funcionários da loja. Por enquanto, são poucas as pessoas que deixam algum item na geladeira. Conforme Sebastião, em algumas ocasiões pessoas pegaram algo e deixaram dinheiro dentro da geladeira para ajudar no projeto. “A iniciativa foi minha, mas esse projeto é do comércio, da população de Rondonópolis”, atesta o empresário.

Sebastião conta que, no começo, por ser novidade, as pessoas ficavam com receio de pegar os itens na geladeira, mas que hoje, com a assimilação da ideia, ela normalmente se esvazia até o horário do almoço. Também observa que a maioria das pessoas tem respeitado o propósito do projeto de atender o maior número possível e pega apenas um ou dois itens. Em média, entre 40 e 50 pessoas são atendidas por dia com o projeto. “A finalidade principal é estar matando a fome ou sede de alguma pessoa humilde que passa no Centro”, explica.

Além de esperar apoio para o projeto próprio, o empresário espera que outras iniciativas sociais possam surgir na cidade, destacando que ficou feliz ao ver que a Associação Comercial (ACIR) encampou o “Imposto de Renda Solidário”, para que os empresários possam fazer algo por quem não tem. “Queria fazer um agradecimento ao Jornal A TRIBUNA, desde o mais humilde funcionário até os diretores, nas pessoas do Samuel e da Janice, que sempre estiveram juntos não apenas da Bijuteria Rondonópolis, mas da população de Rondonópolis”, externou.

Aos interessados, a “Geladeira Solidária” pode receber alimentos lacrados e dentro do prazo de validade. Não aceita carne crua, peixes, bebida alcoólica, embalagens abertas, ovos, garrafas, alimentos vencidos. Aqueles que quiserem podem fazer doações e firmar parcerias para ajudar na continuidade da iniciativa.