A equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rondonópolis, formada pela médica Luciana Horta, o bombeiro militar Genivaldo Junior e a enfermeira Evilásia Soares foi homenageada na manhã de ontem (21) na Prefeitura de Rondonópolis, com a presença dos seus familiares, colegas de trabalho e também da família de Iolanda Pimentel, que morreu após passar mal e teve o seu bebê salvo pela equipe, após a realização de uma cesária de urgência.

Em um ato marcado por fortes emoções, foi difícil para todos os presentes segurar as lágrimas diante de uma história comovente, que teve um desfecho jamais imaginado, e que marcou a vida de todos os envolvidos para sempre.

Durante o ato, até mesmo o prefeito Zé Carlos do Pátio não conteve as lágrimas diante da situação. Ele entregou um presente para a criança, que foi registrada pelo pai com o nome de Luiza Vitória, devido a luta que trava pela vida desde o parto inesperado, até este momento, quando ainda se encontra em situação delicada na UTI neonatal da Santa Casa de Rondonópolis.

Christian Galvão, esposo de Iolanda e pai de Luiza Vitória, contou aos presentes sobre a expectativa do casal quanto a chegada do 1º filho, sobre ter passado um dia tranquilo com a esposa, até Iolanda passar mal e morrer. “Quando cheguei a Santa Casa seguindo a ambulância, vi minha filha parada, e após ser reanimada, vi que ele abriu os olhos. Naquele momento tive a certeza que Deus havia me dado uma missão, de cuidar da minha filha. Tenho certeza que aonde meu amor estiver, ela também olhará por nossa filha”, disse aos presentes. Apesar de toda a dor sentida pela família, o pai teve o gesto generoso de agradecer todos os profissionais do Samu e do Corpo de Bombeiros em Rondonópolis.

Um dos momentos mais emocionantes da homenagem, foi quando os integrantes da equipe que salvou a criança falaram ao pai da menina. O cabo BM Junior, muito emocionado, disse a Christian que trocaria todas as homenagens recebidas pela vida de Iolanda. “Perdi um irmão que era muito jovem, sei a dor que está passando. Mas, tenho certeza que encontrará forças para cuidar da Luiza Vitória. A vontade de Deus foi a de levar sua esposa, mas a sua filha ficou, e tenho certeza que ela será uma luz em sua vida”, disse Junior, seguido pela enfermeira Evilásia, que lembrou que a equipe lutou para salvar a criança. “Quando percebi que ela estava praticamente sem vida, eu pedi a Deus que nos ajudasse, que ela se salvasse, porque seria muita dor para a família perder a mãe e a criança. Deus nos ouviu, e hoje a Vitória segue lutando por sua vida, mas temos certeza que será uma luta vitoriosa”, disse Evilásia.

Preparados tecnicamente para todas as situações, os profissionais lembraram já terem passado por tudo, de casos clínicos até acidentes com múltiplas vítimas, mas que, com certeza, esse caso ficará marcado na vida de cada um. “Foi uma decisão muito rápida, na tentativa de salvar a criança. Quando retiramos ela, estava toda roxa, tentamos reanimá-la. Quando chegamos na Santa Casa e conseguimos estabilizar a criança, todo mundo caiu no choro, desabou”, contou Luciana Horta, médica que fez a cesária apenas com a lâmina de um bisturi dentro da ambulância, no trajeto entre a casa de Iolanda e a Santa Casa de Rondonópolis.

“Eu gostaria que ficasse uma mensagem para a sociedade, muitas vezes as pessoas ficam nervosas, achando que o socorro demorou, mas o tempo para quem está necessitando desse socorro, passa de forma muito diferente do que o tempo para as outras pessoas. A população pode ter certeza que jamais ninguém do Samu ou dos bombeiros fará isso de propósito, quando recebemos o chamado, a gente corre para o socorro, sempre para tentar até o impossível. E podem ter certeza, todos que optaram por essa vida, fazem o trabalho com muito amor”, disse o cabo BM Junior.