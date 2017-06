A duplicação da BR-163/364, entre Rondonópolis e Jaciara, teve suas obras retomadas, embora ainda de maneira tímida. Conforme noticiado anteriormente pelo A TRIBUNA, a empresa Metropolitana, do Rio de Janeiro, assumiu os serviços que foram deixados pela construtora Mendes Junior, por meio de um termo aditivo.

A informação era de que as obras seriam reiniciadas assim que findado o período de chuvas, mas o trabalho já se iniciou. Quem passa pela rodovia hoje já pode observar a movimentação, basicamente com duas frentes de trabalho neste primeiro momento: terraplanagem e pavimentação. Um trabalho de drenagem já havia sido iniciado anteriormente, e continua acontecendo.

O trecho entre Rondonópolis e Jaciara é um dos mais problemáticos da BR-163/364, devido ao alto fluxo de veículos e a lentidão no trânsito. Pelo fato de cortar cidades e passar por muitas travessias urbanas, e devido a fiscalização de velocidade necessária, filas acabam se formando e a viagem acaba se estendendo por mais horas do que deveria.

O trecho ainda sem duplicação, com cerca de 60 km de extensão, é um dos mais aguardados pela população de Rondonópolis quando se fala na duplicação da rodovia.

Dividido em três partes, o trabalho de duplicação até Cuiabá agora se dá da seguinte forma: Rondonópolis/Jaciara com serviço retomado, Jaciara/Serra de São Vicente com andamento normal e em bom ritmo, e Serra de São Vicente/Cuiabá paralisadas.

No trecho entre Jaciara e a Serra de São Vicente, a Sanches Tripoloni vem surpreendendo pelo bom ritmo na condução das obras de duplicação, praticamente em fase final de trabalhos.

Já no trecho entre a Serra e Cuiabá, o mesmo Consórcio deve assumir as obras e isso deve acontecer somente após o período chuvoso.

Em novembro do ano passado, um trecho de 15 quilômetros concluídos de duplicação entre Jaciara e o começo da Serra de São Vicente, foi entregue.

TAPA BURACOS

A empresa Neovias, contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), para a manutenção da BR-163/364, entre Rondonópolis e Cuiabá, está realizando serviços de tapa buracos nas proximidades de Juscimeira durante este fim de semana, o que pode acarretar mais lentidão no trânsito, devido ao alto fluxo de veículos. A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que pediu cautela aos motoristas que passam pelo trecho.