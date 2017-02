O desembargador Pedro Sakamoto, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou a soltura do advogado, ex-secretário de Estado de Administração e ex-presidente da OAB-MT, Francisco Faiad, que foi preso no dia 13 de fevereiro. A decisão liminar (provisória) foi dada ontem (20). A liberdade ficará condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 192 mil, valor que Faiad é suspeito de ter lucrado com o esquema investigado na 5ª fase da Operação Sodoma.

O esquema em questão teria causado prejuízo de R$ 8,1 milhões aos cofres do Estado, entre 2011 e 2014. A prática criminosa, de acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), funcionava por meio da exigência de propina dos sócios do Auto Posto Marmeleiro e da Saga Comércio e Serviço de Tecnologia e Informática Ltda, Juliano Volpato e Edézio Corrêa, em troca da concessão de contratos com o Estado, cujas licitações eram fraudadas em favor das empresas.

Ao conceder a liminar e revogar a decisão da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, Sakamoto também determinou que Faiad cumpra duas cautelares: comparecimento a todos os atos do processo e manter seu endereço atualizado nos autos do processo, “comunicando o juízo acerca de qualquer mudança”.

Para o desembargador Pedro Sakamoto, “inexiste justificativa plausível” para manter o advogado preso, “ao menos com base no quanto trazido a conhecimento”. Sakamoto citou trechos da decisão da juíza Selma Arruda e verificou que a magistrada decretou a prisão com base em três pontos: a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela organização criminosa que ele pertenceria; o risco de ele reincidir nos alegados ilícitos; e o perigo de Faiad atrapalhar a instrução do processo, “em razão da qualidade de advogado criminalista ostentada”.

Porém, o desembargador sustentou que a gravidade dos crimes apurados não é justificativa suficiente para a decretação da prisão. “É evidente que a chamada ‘macrocriminalidade sistêmica’, que em Mato Grosso se espalhou pela Administração Pública como um câncer em metástase, merece firme e exemplar reprovação por parte do Judiciário. Não obstante, essa atuação repressiva, corretiva e pedagógica somente se legitima por meio do respeito ao devido processo legal – outra garantia fundamental de índole constitucional”.