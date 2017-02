O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, recebeu em seu gabinete, na semana passada, prefeitos, secretários e vereadores de mais de 30 municípios do estado, que apresentaram diversas demandas, indicações, e compartilharam com o parlamentar os desafios de cada região.

A principal reivindicação é a necessidade da aquisição de patrulhas agrícolas e equipamentos em geral para o trabalho na agricultura familiar. O deputado Nininho se comprometeu a ir a Brasília apresentar a demanda ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para que, junto à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) possam viabilizar e dar celeridade à concessão desses equipamentos.

O deputado Nininho explicou que existe um processo para conseguir esses equipamentos. “Primeiro, é necessário que os municípios façam o cadastro no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Após o cadastramento, deve-se acompanhar todo o processo para não perder os prazos”, explicou o parlamentar.

Os representantes dos municípios também solicitaram apoio do parlamentar para reformas nas escolas, restauração do asfalto de trechos urbanos, lama asfáltica, entre outros.

Durante as reuniões, o deputado afirmou que trabalha para atender todo o estado, independente da região e do partido. “Sou um deputado municipalista e faço isso com maior prazer; apoiar e auxiliar os municípios é nossa obrigação como parlamentar, e é lá na ponta, onde estão os cidadãos mais carentes, são eles que sabem exatamente quais são as demandas na saúde, educação, infraestrutura, transporte e saneamento”, disse o parlamentar.

Nininho ainda frisou a importância de atender todos os municípios sem distinção ou prioridades. “Todos que vieram aqui foram atendidos de forma igualitária. Independente da bandeira partidária, eu estarei sempre ajudando e cumprindo meu papel como deputado. A minha missão é respaldar os prefeitos, vereadores e todas as lideranças”, finalizou Nininho.

Municípios que compareceram: Tapurah, Ponte Branca, Araguainha, Araguaiana, Gaúcha do Norte, Barra do Garças, Itiquira, Campo Verde, Marcelândia, Acorizal, Guiratinga, Água Boa, Pontal do Araguaia, Novo Mundo, Itanhangá, Campinápolis, Cocalinho, Pedra Preta, Porto Alegre do Norte, Alto Araguaia, Paranatinga, Araputanga, Ribeirãozinho, Juruena, Nova Guarita, Arenápolis, Primavera do Leste, Campos de Júlio, Querência, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Canarana, Barão de Melgaço, Nova Xavantina e outros.