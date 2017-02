Brasília

Escolhido pelo presidente Michel Temer para ser novo ministro da Justiça, o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e está no quinto mandato como deputado federal. Serraglio substituirá no comando do ministério Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo que assumirá no próximo dia 22 de março uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal – Moraes ocupará a cadeira deixada por Teori Zavascki, que morreu no mês passado.

Osmar Serraglio tem 68 anos e, ao longo dos últimos anos, exerceu algumas funções na Câmara, entre as quais a de relator, em 2005, da CPI dos Correios, que investigou o esquema do mensalão. À época, a CPI apontou indícios da existência de pagamentos diretos a parlamentares para que eles votassem a favor do governo em temas prioritários para a administração do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com base nesses documentos, o Ministério Público ingressou com a ação no STF, que resultou em várias condenações na ação penal 470.

RELAÇÃO COM CUNHA

Na Câmara, adversários do peemedebista o apontam como aliado do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso na Operação Lava Jato. Isso porque Serraglio foi eleito presidente da CCJ da Câmara em meio ao processo que tramitava no Conselho de Ética contra Cunha. Uma das tarefas do colegiado era analisar recurso que poderia anular o processo de cassação do ex-presidente da Câmara. Sob o comando de Serraglio, porém, o recurso da defesa de Cunha foi rejeitado.

DEMARCAÇÃO DE TERRAS

À frente do Ministério da Justiça, Osmar Serraglio terá sob a responsabilidade dele a Fundação Nacional do Índio (Funai), a quem cabe elaborar os estudos antropológicos para embasar a demarcação de terras indígenas. Ligado à bancada ruralista, Serraglio foi o relator na Câmara em 2015 da proposta de emenda à Constituição (PEC) que tira da Funai e passa para o Congresso Nacional a competência da demarcação.

Polêmico, o texto passou na comissão e ainda precisa ser votado no plenário da Câmara. Contrários à PEC dizem que, se a responsabilidade for transferida para o Congresso, a decisão sobre a demarcação poderá sofrer pressão por parte de parlamentares ruralistas.

Nascido em Erechim, no Rio Grande do Sul, Osmar Serraglio é advogado formado pela Faculdade de Direito de Curitiba e mestre em direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O deputado foi diretor da faculdade de direito da Universidade Paranaense (Unipar), em Umuarama.

Na política, ele chegou a ser vice-prefeito de Umuarama de 1993 a 1996 e foi assessor jurídico de várias prefeituras paranaenses. Na última eleição para deputado, em 2014, Serraglio recebeu 117.048 votos. À Justiça Eleitoral, o peemedebista declarou, à época, ter patrimônio de cerca de R$ 5,4 milhões, incluindo R$ 1,4 milhão em cotas de participação em uma loja de materiais de construção no Paraná e R$ 560 mil em cotas de uma construtora no estado.

No início deste mês, Serraglio disputou a primeira vice-presidência da Câmara, mas perdeu no segundo turno para o colega de partido Fábio Ramalho (PMDB-MG).