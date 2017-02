A Delegacia Regional de Rondonópolis tomou a iniciativa de buscar parcerias com os municípios para ajudar na estruturação de delegacias e tornar o atendimento das unidades mais humanizado, com melhor ambiente de trabalho para os policiais e atendimento aos moradores.

Conforme o delegado regional, Claudinei Lopes, com a crise financeira que o Estado e o País atravessam torna-se necessário buscar parcerias locais para soluções de problemas imediatos. O delegado destacou a filosofia de reciprocidade, para que tanto polícia e população sejam beneficiados. “Não podemos ficar inertes no gabinete do prédio bom da Regional e sempre apoiando os colegas delegados, para conseguirmos melhorar os ambientes de trabalho, bem como o atendimento ao público”, disse.

Na semana passada, as visitas ocorreram nas Prefeituras dos municípios de Rondonópolis, Guiratinga, Jaciara, Dom Aquino, São Pedro da Cipa, Juscimeira, Pedra Preta, Alto Garças e Alto Araguaia. Nesta semana, já há agendamentos com os prefeitos de Tesouro e Alto Taquari.

De acordo com o delegado, nos municípios (Dom Aquino, São Pedro da Cipa, Juscimeira, Pedra Preta, Guiratinga, Alto Garças e Alto Araguaia), os prefeitos assumiram compromissos de auxiliarem nas reformas das delegacias de polícia e disponibilizar servidores municipais ou estagiários que cursam a faculdade de Direito remunerados, para ajudarem nos trabalhos administrativos das delegacias.

Em Rondonópolis, a Prefeitura informou que aguarda a contratação, renovação e inclusão de 10 estagiários, do curso de Direito, para ceder à Polícia Civil, os quais serão distribuídos entre as delegacias do município. Em Guiratinga, está confirmado convênio local para pintura completa do prédio da Delegacia.

Para a Delegacia de Jaciara, a Prefeitura disponibilizará, a partir de março, dois servidores municipais ou estagiários remunerados, para auxiliarem os escrivães e investigadores em serviços como registro de boletins de ocorrências e outros trabalhos cartorários.

O diretor de Interior, Wladimir Fransosi, respaldou a proatividade da gestão do delegado Claudinei Lopes, que vem “buscando parcerias com os municípios visando assim minimizar as dificuldades que se apresentam”.