O União chegou a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Mato-grossense ao bater o Operário FC por 3 a 1 neste domingo (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O Operário FC abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo pelos pés de Lucacio. Na segunda etapa, o Colorado conseguiu virar com gols de Júnior, aos 14 minutos, e dois de Ricardo, um aos 35 minutos e outro aos 39 minutos da etapa final.

União e Operário FC se reencontram no próximo domingo (19), às 18h, no Estádio Luthero Lopes. Mais informações na edição desta terça-feira (14) do Jornal A TRIBUNA.

RESULTADOS DESTE DOMINGO

Mixto 2 x 4 Luverdense

Araguaia 1 x 3 Dom Bosco

Cacerense 0 x 0 Operário VG

Operário FC 1 x 3 União