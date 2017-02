Em jogo de muita confusão na primeira etapa, o Cuiabá venceu o Araguaia por 2 a 0, ontem (23), e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Mato-grossense. Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Juba, ambos no segundo tempo. A disputa ocorreu no Estádio Zeca Costa, em Barra do Garças, válida pela sétima rodada.

O primeiro tempo foi marcado por desentendimento entre os atletas após uma falta violenta do Araguaia. Depois de muito empurra empurra e discussão, o árbitro Marcelo Alves dos Santos expulsou o volante Léo Salino do Dourado depois de mais 10 minutos de jogo parado, até que os atletas acalmassem os ânimos. O Cuiabá saiu reclamando da falta de critério do árbitro que só mandou para o chuveiro atleta do time da capital.

Mesmo com um a menos, o Cuiabá teve o domínio da partida e abriu o placar no começo da segunda etapa com Juba. O mesmo Juba ampliou antes dos 20 minutos e com um golaço. Ele recebeu cruzamento de Richard e mandou de voleio para sacramentar o triunfo fora de casa.

Com a vitória, o Dourado foi aos 12 pontos e reassumiu a vice-liderança do Grupo B, com um jogo a menos que o líder União, que tem 13. O Araguaia amargou a quinta derrota seguida e segue em quarto lugar com três pontos.

Na próxima rodada, o Araguaia enfrenta o União, no dia 12 de março, às 18h, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. O Cuiabá volta agora suas atenções para a Copa do Brasil. No dia 2 de março, o time enfrenta a Ponte Preta, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela segunda fase da competição. Pelo Estadual, o Dourado joga no dia 12 de março, contra o Operário FC, às 17h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.