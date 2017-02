O Cuiabá venceu o Araguaia por 3 a 0 e reassumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Mato-Grossense. A partida foi disputada na noite de ontem, na Arena Pantanal, válida pela 4ª rodada.

Os gols da partida foram marcados por Cleberson Tiarinha, Juba e Robinho ambos no segundo tempo, aos 4, 28, e 45 minutos. Com a vitória, o time cuiabano foi aos nove pontos na tabela e empatou com o União na liderança. A equipe da capital, porém, leva a melhor no saldo de gols.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o União, no dia 25 de fevereiro, sábado de carnaval, em jogo atrasado da segunda rodada. O Araguaia joga neste domingo contra o Dom Bosco, na Arena Pantanal, às 16h, pela 6ª rodada. Já o União recebe neste domingo, às 18h, no Luthero Lopes, o Operário FC.