Em partida movimentada, com muitos gols, o Cruzeiro não encontrou qualquer dificuldade e bateu o São Francisco-PA, por 6 a 0, na noite de ontem, no Mineirão, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo foi muito fácil para o Cruzeiro. Para se ter uma ideia, a Raposa partiu para o intervalo com a tranquilidade de ter o resultado de mão cheia a seu favor. Na etapa complementar, foi apenas para cumprir tabela, mas o time azul claramente tirou o pé. O Cruzeiro agora pega o Murici-AL pela terceira fase da Copa do Brasil. O time alagoano bateu o América-MG nos pênaltis, em jogo na tarde de ontem.

Gols: Rafael Sóbis aos 3, 21, 25 e 36, Robinho, aos 17, no primeiro tempo. Arrascaeta, aos 31 do segundo tempo.

INTER TAMBÉM GOLEIA

O Internacional não conseguiu vencer ainda no Campeonato Gaúcho, mas segue com bons resultados na Copa do Brasil. Ontem, jogando no Beira-Rio, o Colorado goleou o Oeste por 4 a 1, em jogo pela segunda fase do torneio mata-mata. Com um futebol envolvente, rápido e de passes curtos, o Colorado abriu vantagem logo aos nove minutos, com Brenner. Pouco depois, Carlos anotou seu primeiro gol pelo Inter e ampliou. Quando o Oeste tentou se soltar para anotar um gol, acabou sofrendo o terceiro, em contra-ataque rápido, que teve gol de Charles. A melhor chance dos visitantes foi em cobrança de falta de Mazinho, mas Danilo Fernandes defendeu.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com bom ritmo e foi o Oeste quem balançou as redes no começo com Tiago Adan, que entrou no intervalo da partida. A alegria do Rubrão, porém, durou pouco já que aos 11 minutos, Carlos foi puxado pelo goleiro Roberto e o árbitro anotou pênalti. Na cobrança, Brenner mostrou categoria e fechou o marcador, anotando seu segundo tento, o sexto em quatro jogos.