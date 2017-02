Cruzeiro bate o Tricordiano no Mineirão

Ele mostrou mais uma vez faro de gol com a camisa do Cruzeiro. Com dois gols marcados, um aos 19 minutos do primeiro tempo e o da vitória sendo aos 41 do segundo tempo, Ramón Ábila garantiu a vitória da equipe cruzeirense por 2 a 1 sobre Tricordiano na tarde deste domingo (5), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Gilberto Carrara fez o gol dos visitantes aos 26 minutos do segundo tempo. O resultado deixa o Cruzeiro na terceira colocação do estadual com seis pontos. O Tricordiano é o 10º, ainda sem pontuar.

Apesar disso, a partida foi fraca tecnicamente. Valeu pelo empenho e dedicação dos dois times, principalmente no segundo tempo. Foi um bom teste também para os comandados de Mano Menezes, que poupou boa parte do time titular na partida.

Os dois times voltam a jogar pelo Campeonato Mineiro no próximo sábado. Às 15h30, o Cruzeiro enfrenta o Tupi, em Juiz de Fora. O Tricordiano também joga fora. Encara o Tombense, em Tombos, às 16h. Antes, porém, o Cruzeiro tem compromisso pela Primeira Liga. Quinta-feira, às 20h45, recebe a Chapecoense, no Mineirão.