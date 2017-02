A Polícia Judiciária Civil (PJC) de Mato Grosso, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), deflagrou ontem (31/1) em Rondonópolis, e também em outras quatro cidades do Estado, a “Operação Adrenalina”, que desmantelou uma associação criminosa que agia em, pelo menos, oito Estados em crimes de estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro. Além de Rondonópolis, a operação aconteceu simultaneamente em Cáceres, Cuiabá, Campo Verde e Sinop. Foram cumpridos ao todo 35 mandados, sendo 21 de busca e apreensão e 14 de prisão temporária.

De acordo com o delegado da PCSP de Presidente Venceslau, Everson Contelli, local onde teve início a investigação, os criminosos agiam em diferentes modalidades de golpes. “Frequentemente se passavam por falsos médicos usando dados dos cadastros dos hospitais, solicitando depósitos urgentes para exames ou remédios em pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva, e também ligavam para secretarias de educação de municípios pequenos e se passavam por membros do Ministério Público Federal que queriam agendar visitas referentes a verbas extras”, explica. A PCSP estima que pelo menos 800 pessoas tenham sido vítimas de golpes praticados por essa quadrilha, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal.

Nove dos criminosos com ordem judicial de prisão já estavam segregados em unidades prisionais de onde agiam aplicando golpes diversos, usando telefones para enganar vítimas. Mandados de prisão temporária foram cumpridos dentro da penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis, de onde detentos, com celulares, cometiam golpes contra pessoas em diversos Estados.

Além dos delegados e policiais de São Paulo, participaram da ação o diretor-geral da Polícia Civil de Mato Grosso Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, o diretor de inteligência, Gerson Pereira, e o delegado regional da PJC em Rondonópolis, Claudinei Souza Lopes. Foram empregados na operação 80 policiais civis (15 delegados de polícia e 65 investigadores, escrivães e investigadores) e 25 viaturas das polícias civis dos dois Estados para o cumprimento dos mandados, incluindo Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA), da Regional de Rondonópolis, e o Núcleo de Inteligência, coordenados pelo delegado Gustavo Belão.