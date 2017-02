A Polícia Militar (PM), em Rondonópolis, foi acionada por populares, via 190, no início da manhã de ontem (18), com a denúncia de que em uma das ruas do Jardim Maria Tereza, na região Salmen, o corpo de um homem estava no meio da rua. No local, os policiais constataram o fato e perceberam a vítima já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas os profissionais apenas constataram o óbito.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi chamada, e as informações dão conta que o homem foi assassinado possivelmente a pauladas. Os ferimentos foram constatados na região da cabeça. Uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também compareceu ao endereço para dar início as investigações.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Até o fechamento da edição, a vítima ainda não havia sido identificada, e seu corpo permanecia no Instituto Médico legal (IML) da cidade.