Será sepultado hoje (22) em Rondonópolis, por volta das 9h, no cemitério da Vila Aurora, o corpo do jornalista Oséias Domingos de Freitas (39), mais conhecido como Oséias Freitas, que morreu na madrugada de ontem (21) em decorrência de uma cirrose hepática (não alcoólica). Oséias passou praticamente o último mês em seguidas internações, muitas delas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Rondonópolis.

O jornalista lutava desde 2010 contra a doença, e necessitava de um transplante de fígado. O seu caso gerou grande comoção entre amigos, profissionais da imprensa da cidade e a sociedade, e motivou recentemente uma campanha para ajudar com um possível tratamento em São Paulo.

A campanha buscou inclusive o apoio de autoridades, na tentativa de transferência do jornalista, mas com o quadro crítico, nem mesmo de aeronave foi possível fazer a remoção. Com o caso bastante agravado, a situação dependia não mais de um hospital em um grande Centro, mas sim do transplante. Infelizmente, não houve tempo para o “Baixinho”, como era chamado carinhosamente pelos colegas da imprensa local.

Natural de Barra do Bugres (MT), Oséias trabalhou durante sua carreira em muitos sites de notícias, mas passou grande parte de sua trajetória junto a TV Cidade, onde chegou a ser diretor de jornalismo da emissora. Atualmente, ele era assessor de imprensa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur). “A notícia de sua morte nos deixa extremamente entristecidos. Oséias era mais que assessor desta entidade, era parceiro, amigo, companheiro, pai, esposo… O que nos resta são as recordações de um homem maravilhoso que deu e ensinou muito a todos nós. Aos seus queridos familiares, os nossos sinceros pêsames”, diz trecho de nota de pesar divulgada pelo Sispmur.

Querido pelos familiares, amigos e respeitado jornalista, Oséias deixou a sua contribuição para a imprensa rondonopolitana e para a sociedade, especialmente a mais carente, para qual o jornalista sempre teve os olhos voltados. Sempre de bom humor e de bem com a vida, o jornalista era inspiração para os demais colegas, por não deixar se abater apesar da luta que travava contra a doença. Oséias deixa a esposa, uma filha e muitas saudades para todos que conviveram com o comunicador.