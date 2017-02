Com o início de uma nova gestão, os voluntários de conselhos municipais, muitas vezes funcionários contratados do Município, que acabam sendo exonerados de suas funções, deixando também de desenvolver os atendimentos nos conselhos.

A dificuldade é sentida neste momento especialmente pelo Conselho Municipal do Idoso, que dos seus nove voluntários do Governo Municipal, tem no momento apenas dois prestando atendimentos, apenas uma vez por semana e pelo período de quatro horas.

Lindomar Lemes, conhecido como “Panta”, que há anos faz parte do conselho, explica que no núcleo são cinco voluntários não governamentais, que continuam atendendo de forma normal, e nove voluntários governamentais, que são trabalhadores do Município.

“Como a gestão agora é outra, muitos funcionários foram exonerados e com isso o conselho está apenas com dois voluntários. Paramos nossas atividades na rodoviária, os demais projetos, e o atendimento aqui no núcleo agora é apenas uma vez por semana. Com isso, muitas denúncias não estão sendo atendidas”, conta.

Nas mesas do escritório do conselho, inúmeras denúncias estão se acumulando sem que ninguém faça os encaminhamentos, e os idosos que chegam ao local acabam dando de cara com a porta fechada, já que nem mesmo a secretária foi mantida trabalhando. “O que nós gostaríamos é que o Município indicasse rapidamente novos voluntários, e de preferência que sejam servidores efetivos, para que esse tipo de situação deixe de acontecer”, pede Lindomar.

A mesma situação se repete em outros conselhos, como o da Mulher, cujas voluntárias têm utilizado os próprios veículos para fazer os atendimentos. Conselhos como o Antidrogas e da Pessoa com Deficiência praticamente foram extintos, deixando muitas pessoas desassistidas.

O núcleo dos conselhos funciona hoje em um prédio da Secretaria de Saúde, na Avenida Tiradentes, local que abrigava o Nilmo Junior, agora localizado as margens da BR-163/364.

De acordo com denúncias recebidas, já existe um movimento que pede a devolução do prédio, deixando os conselhos municipais além de sem voluntários e estrutura para trabalhar, também sem sede física.