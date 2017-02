O Conselho Municipal de Políticas Culturais realiza na próxima quinta-feira (23), às 14h, na sede da entidade, localizada no Espaço Cultural Casario, uma reunião com representantes setoriais de cultura de Rondonópolis. De acordo com o presidente do conselho, Maximiano Ferraz de Almeida, o objetivo do encontro é planejar o Fórum Municipal de Cultura, previsto para o dia 18 de março. Mais informações na edição desta quarta-feira (22) do Jornal A TRIBUNA.