Depois de mais de três de horas de julgamento, onde estava no banco dos réus Juraci Carolino Sobrinho, acusado de um crime bárbaro, onde foi vítima sua ex-mulher Rosilene da Silva, o conselho de sentença foi dissolvido e a sessão do júri cancelada. O fato ocorreu ontem, no Salão Paroquial do Jardim Santa Clara, onde o julgamento estava sendo realizado.

Como estava previsto, a sessão do júri, presidida pelo juiz Wladymir Perri, teve início por volta das 8h30. Porém, por volta do meio dia, um fato inusitado ocorreu. Uma jurada teria declarado que estava confusa para manifestar o seu voto, no caso pela absolvição ou condenação do réu. Diante do episódio, Wladymir Perri dissolveu o conselho de sentença, cancelou o julgamento, que deve ser remarcado para a semana que vem.

Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, o réu é acusado de matar Rosilene da Silva Sousa, 32 anos, com requintes de crueldade, desferindo mais de 30 golpes de faca contra a mesma. O fato ocorreu no dia 6 de julho de 2014. Conforme a denúncia, ele cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher.

O acusado foi preso quase seis meses após a data do crime, no dia 14 de janeiro de 2015, pela Polícia Judiciária Civil do estado do Rio Grande do Norte.