O Conselho Municipal de Políticas Culturais realiza amanhã (23), em Rondonópolis, uma reunião no Espaço Cultural Casario, às 14h, com o objetivo de traçar metas e planejar o Fórum Municipal de Cultura, previsto para ser realizado no dia 18 de março. Atualmente, o Conselho é formado por representantes da música, livro e literatura, artes cênicas, artes plásticas, artesanato, manifestações étnicas culturais e audiovisual.

Além disso, deve ter representantes do Governo Municipal, embora os mesmos ainda não tenham sido designados pela atual gestão.

Em visita ao jornal A TRIBUNA para divulgar a reunião, Maximiano Ferraz de Almeida, conhecido como Max, representante dos músicos de Rondonópolis, lembrou a importância de um Conselho forte, porque é por meio dele que as atividades culturais que devem ser desenvolvidas pelo Município chegam à população. “O Conselho ajuda a criar isonomia na destinação dos recursos públicos para a área da cultura. Todos os segmentos têm representantes, que fazem um elo entre a sociedade civil e o poder público”, disse.

Conforme Max, hoje a principal demanda da categoria na cidade é o fundo de cultura. “As pessoas têm a ideia de que o dinheiro é dado ao artista, o que não é verdade. O recurso deve ser atrelado a educação. Posso dar o exemplo, um teatro. De que adianta a construção de um teatro, sem que as pessoas conheçam o que é e tenham interesse em frequentar? Por isso, acredito que deva existir um investimento na cultura, de forma atrelada a educação, para que os sujeitos em crescimento sejam, no futuro, absorvedores de todo esse conteúdo produzido pelos artistas locais, seja de qual segmento for”, lembra Max.

Durante a reunião de amanhã, a intenção é que cada segmento eleja seus representantes para melhorar a representatividade do setor, especialmente durante a realização do Fórum.