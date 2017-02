A Comissão Nacional Pró-Regulamentação da Profissão de Detetive Profissional no Brasil realiza, no dia 22 de março, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília (DF), o 1º Congresso Nacional dos Detetives do Brasil. Poderão participar investigadores privados do País juridicamente constituídos. De acordo com o investigador particular Adão Ferreira, a finalidade do encontro é discutir o Projeto de Lei 106/14 que trata da regularização da categoria.

Segundo Ferreira, o projeto, de autoria do então deputado federal Ronaldo Nogueira (PTB-RS), atual ministro do Trabalho, tramitou na Câmara dos Deputados e agora está pronto para ser votado no Senado.

Como a proposta ainda não foi votada, Adão Ferreira afirmou que o Congresso de Detetives também servirá para cobrar dos senadores uma maior celeridade na tramitação. “A categoria precisa da regulamentação para que possa ser estabelecida a ética profissional da atividade e garantir os direitos trabalhistas”, explicou o investigador privado.

A PROFISSÃO

O papel de um investigador privado é o de planejar e executar coleta de dados e informações de natureza não criminal, utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando o esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Segundo Adão Ferreira, são tarefas de um detetive particular, por exemplo, a localização de crianças perdidas, animais perdidos ou que foram extraviados, e a busca de bens passivos de penhora.

SERVIÇO

Outras informações sobre o 1º Congresso dos Detetives do Brasil podem ser obtidas com os investigadores Jairo Vicente (66 99994–2570) ou com Adão Ferreira (66 99979–2195).