A insistência foi o nome da vitória do Atlético Mineiro sobre o Uberlândia, por 3 a 0, neste domingo, no Independência, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Mesmo com um futebol abaixo do que pode apresentar, o time de Roger Machado procurou o gol até o final e foi premiado com a manutenção da liderança do Campeonato Mineiro.

Os gols de Danilo, Rafael Moura e Fred podem não refletir o bom futebol apresentado pelo Uberlândia, principalmente no sistema defensivo. Mas premiam quem mais buscou a vitória durante todo o jogo, mesmo esbarrando nos próprios erros.

Os dois times só voltam a campo no próximo final de semana. As duas equipes jogam no domingo, às 16h. O Galo pega o América Mineiro, no Mineirão. E o Uberlândia recebe o Tombense, no Triângulo Mineiro.