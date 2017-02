O União Esporte Clube encerrou o primeiro ciclo de contratações de jogadores para a disputa do Campeonato Mato-grossense. A informação foi confirmada ontem (23) pelo presidente do clube, Edicarlos Olegini, que repassou que o plantel foi fechado com a contratação do atacante Alessandro Viana , de 34 anos, ex-Juventus, de São Paulo.

Segundo Edicarlos, o atleta, que já foi integrado aos demais jogadores, teve passagens por outros clubes como o Ituano, Ponte Preta e Náutico.

Na terça-feira passada (21), o recém-chegado ao CT do Vermelhinho foi o volante Leandro da Silva Gomes, o Lê, de 33 anos. Ele já atuou por clubes como o Flamengo, o Operário VG e o Sinop.

Conforme Edicarlos, a regularização de Alessandro e Lê deve ocorrer até a próxima segunda-feira (27). Com isso, o União fecha o elenco para esta primeira fase com 28 jogadores.