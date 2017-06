A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) vinha contratando serviços com a Prefeitura de Rondonópolis mesmo com certidões negativas de débitos. A informação é da diretora administrativa e financeira da empresa, Katiene Inácio Salomão. “Não se sabe como isto funcionava”, pontuou.

Ela explica que ficaram várias dívidas, entre elas com o INSS, Imposto de Renda, o próprio Serv Saúde, dois parcelamentos de FGTS, além de outros tributos diversos que fizeram inclusive a empresa sofrer bloqueio judicial de suas contas. “Vamos conseguir contornar isso com o uso de uma nova Medida Provisória, liberada em 4 de fevereiro pelo governo federal, que nos permitirá regularizar e reparcelar esses valores, para que a nossa situação fique viável e seja possível seguir trabalhando. Mas a realidade é que a situação não é boa e temos terceirizados que há seis meses estavam sem receber”, disse.

Segundo ela, a atual gestão herdou dívidas que contabilizam exatos R$ 56 milhões. “A solução encontrada foi reparcelar a maioria dos dividendos, que vão desde contratos firmados a impostos individuais dos servidores que foram recolhidos e não repassados a órgãos federais. O que estava sendo feito era uma apropriação indébita, porque descontava-se um valor de cada servidor, debitado diretamente do seu holerite e não era depositado de forma correta em conta do INSS e FGTS”, revelou a diretora financeira.

Ela explica que a nova diretoria da Coder buscará um reparcelamento dos débitos tributários, bem como com os prestadores de serviços terceirizados, em forma de acordos, para equacionamentos gradativos. “Na transição não foram passados os números reais. Só descobrimos tudo aqui já dentro da empresa. Quando fomos buscar a profundidade da questão contábil da Coder é que entendemos a gravidade do desafio que tínhamos”, comentou Katiene Salomão.