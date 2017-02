O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) em Rondonópolis, que recebeu algumas melhorias, foram entregues ontem (22) pelo Governo do Estado. Basicamente, novos móveis foram adquiridos e o sistema melhorado, tendo agora uma total integração com a Capital.

Com 26 câmeras de videomonitoramento, a unidade integra o trabalho da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O investimento em equipamentos e mobiliários, de acordo com o Estado, é de R$ 250 mil, e deve melhorar o atendimento ao cidadão. São 33 PMs, 35 servidores do Samu e cinco bombeiros que se revezam entre os plantões no atendimento às linhas do 190 (PM), 192 (Samu) e 193 (Bombeiros). Policiais militares também fazem o monitoramento das câmeras.

“A central telefônica tem capacidade de atendimento simultâneo, se preciso, de até 100 chamadas possibilitando mais eficiência. As chamadas são gravadas e com isso podemos aferir a qualidade do serviço identificando possíveis falhas. Já por meio do videomonitoramento eletrônico conseguimos ter uma resposta rápida em casos e crimes e furtos e as imagens podem servir como provas para inquéritos policiais”, comentou o coordenador do Ciosp de Rondonópolis, major PM Edylson Figueiredo Pintel.

A estrutura do Ciosp de Rondonópolis é subordinada à central de Cuiabá, sob coordenação do tenente-coronel BM João Rainho Júnior. Por meio de tecnologia de informação, qualquer chamada gerada no Ciosp de Rondonópolis é automaticamente gerada para as estatísticas na central, em Cuiabá. “O fluxo de informações e imagens é o nosso principal investimento, além do mobiliário proporcionando mais conforto e condições de trabalho aos nossos servidores”.

O secretário-adjunto de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), coronel Marcos Vieira da Cunha, comentou a importância do trabalho integrado e o resultado disso para a sociedade. “Hoje a filosofia da Secretaria de Segurança Pública é integrar as polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Politec, Detran. O Ciosp é um dos exemplos bem sucedidos dessa integração”, disse.

CÂMERAS

A cidade já contava com câmeras de videomonitoramento adquiridas pelo Município ao custo de R$ 1 milhão, que desde que implantadas na cidade, funcionaram em determinado período e depois ficaram sem utilidade por mais de dois anos. Muitas das falhas registradas até hoje são resultantes da falta de manutenção, de responsabilidade do Município, que deixou de ser feita por um bom tempo, inclusive com uma empresa recebendo pelo serviço sem o que o mesmo fosse realizado.

Agora, com o anúncio de 26 câmeras de videomonitoramento feito ontem pelo Estado, não se sabe se essas câmeras são as mesmas compradas pelo Município, ou se foram adquiridas agora e as compradas anteriormente deixadas de lado. Mais uma vez, o sistema de monitoramento não tem as informações de forma clara divulgadas para população, seja pelo Estado ou pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, independente da gestão.

TROTES

De janeiro a outubro de 2016, o Ciosp de Rondonópolis atendeu 180.110 ligações pelo 190 da Polícia Militar, 48% eram trotes. No mesmo período do ano anterior, de cada 100 chamadas no serviço, 58 eram falsas. As chamadas verdadeiras mais frequentes são referentes a perturbação da paz pública. “São ocorrências de som alto, perturbando o sossego. De 5.855 chamadas contra a paz pública, 3.050 envolviam som alto”, explicou o major Edylson.

Das 3.537 chamadas envolvendo crimes contra a pessoa, 1.692 foram casos de ameaças, seguido de 773 registros de violência doméstica e 622 por lesão corporal. No Corpo de Bombeiros, 30% das 22.325 ligações no 193 foram trotes. Os dados são relativos de janeiro a junho de 2016.