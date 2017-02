Foi realizado ontem (20) o sorteio que definiu os duelos que serão realizados em cada rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A tabela completa deve ser divulgada oficialmente hoje (21), entretanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já divulgou os jogos e datas das três primeiras rodadas do torneio.

A rodada inaugural está marcada para os dias 13 e 14 de maio. O Santos vai até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras recebe o Vasco da Gama. Já o Corinthians recebe a Chapecoense, enquanto o São Paulo pega o Cruzeiro, em Minas, na primeira partida da competição.

Nas quatro rodadas divulgadas já estão previstos dois clássicos paulistas. Na terceira rodada, marcada para os dias 27 e 28 de maio, acontece o clássico “Choque Rei” entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi.