Na última semana, em Rondonópolis, três registros de Boletim de Ocorrência (BO) relacionados a casos de estupros assustaram os moradores da cidade, especialmente as mulheres. Na quarta-feira (15), uma adolescente de 14 anos foi violentada dentro de sua casa no Parque Universitário, por um homem que, fazendo uso de um capacete, invadiu a residência e violentou a garota.

No início da madrugada de terça-feira (14), uma jovem que trabalha em uma lanchonete na região Central da cidade, foi abordada por um homem de motocicleta quando a mesma saia do trabalho. Com uma faca, o homem a ameaçou e a obrigou a subir na moto. Ela foi levada até a Vila G oulart, violentada e deixada no local.

A Polícia Civil ainda recebeu na última semana a denúncia de mais um estupro de vulnerável, feito pela mãe de uma adolescente de 14 anos, de um caso que aconteceu no dia 3 de fevereiro. De acordo com as informações, um funcionário do padastro da adolescente, aproveitando que a menina ficou sozinha, abusou da menor. A mãe, percebendo o comportamento diferente da filha, descobriu o fato e denunciou o crime para a polícia. O estuprador, de 60 anos, acabou detido. Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Judiciária Civil (PJC).

Na cidade, os casos de estupro são investigados pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso do Município, que fica localizada na Vila Aurora. Atualmente, além das equipes formadas por investigadores e escrivães, duas delegadas, sendo Karla Cristina Peixoto Ferraz e Lígia Pinto da Silveira Avelar, estão à frente das investigações.

Em conversa com a reportagem, a delegada Lígia Avelar, que diariamente se vê diante de inúmeras situações envolvendo mulheres, desde briga entre vizinhas até casos graves como os de estupros, conta que ainda se espanta com algumas situações que chegam às suas mãos para serem investigadas.

No ano passado, a delegacia teve um aumento no registro de casos de violência, e muito se deu ao fato de um estuprador em série ter agido na cidade. Atualmente, ele se encontra preso. “Somente desse homem são 14 inquéritos, alguns em que o Ministério Público já até ofereceu denúncia à Justiça. Com toda a divulgação, aumentou o número de pessoas que procura a delegacia para fazer denúncias. Então, a gente não tem como afirmar se os casos de estupro estão aumentando, ou se as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. O que percebemos, é que infelizmente os casos de estupros de vulneráveis têm aumentado”, conta a delegada.

Esta tem sido, no momento, a maior preocupação da delegacia. O jornal A TRIBUNA publicou recentemente reportagem com dados das atividades dos conselhos tutelares da cidade em 2016, que confirmam o crescimento da violência contra menores. “Além das crianças, as maiores vítimas são as meninas, com idades entre 11 e 14 anos, recebemos muitos casos assim. Não tenho um número oficial sobre Rondonópolis, mas posso afirmar que 90% desses casos os agressores são familiares ou pessoas próximas da família”, conta.

A delegada ainda explica que o estupro, quando acontece dentro do seio familiar, dificulta a ação da polícia. “Hoje as nossas principais fontes de informação para descobrir esses casos são os professores. Eles têm sido muito parceiros da delegacia, porque percebem a mudança de comportamento nas crianças e acabam denunciando a situação. Também nas unidades hospitalares, que atendem essas crianças e acionam o Conselho Tutelar e a polícia imediatamente”.

FUNCIONAMENTO

Hoje, a Delegacia da Mulher em Rondonópolis, que não atende somente casos de violência sexual, tem alta demanda e muita movimentação durante todo o expediente. A delegacia funciona das 13h até as 19h, de forma ininterrupta, de segunda a sexta-feira.

Algumas organizações que lutam pelos direitos das mulheres têm cobrado já há algum tempo que a delegacia funcione durante todo o dia, e aos finais de semana. No ano passado, devido a um decreto do Governo do Estado para corte de gastos em toda a máquina pública do Executivo, o horário de funcionamento diário da delegacia foi reduzido em duas horas. “Para nós não alterou muita coisa, nós perdemos essas duas horas, mas agora trabalhamos de forma ininterrupta. Algumas mulheres nos procuram as 17h, 18h, o que não acontecia antes. Fora desse horário, os atendimentos são prestados na 1ª Delegacia de Polícia [antigo Cisc]. No caso dos flagrantes, as medidas necessárias, como o pedido de medida protetiva, são tomadas imediatamente por lá, sem que o caso precise ser encaminhado para nós. Quanto ao funcionamento nos finais de semana, não é algo que depende de nós. Depende do Estado e de efetivo”, lembra.