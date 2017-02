A realização de uma grande carreata pelas principais ruas da cidade, na manhã de ontem (25/2), anunciou a abertura do 9º “Alegrai-vos no Senhor”, evento evangelístico promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em parceria com a Rádio Shalom 107,5 FM, que objetiva proporcionar às pessoas um encontro ou uma reaproximação com Deus neste período de carnaval. O “Alegrai-vos” ocorre entre os dias 25 e 28 deste mês no templo sede da Igreja, na Avenida Amazonas, 1.812, no Centro.

A organização diz que a carreata superou as expectativas com a participação de mais de 250 automóveis, fora as motocicletas. Os participantes percorreram a Avenida Marechal Rondon, a Rua Fernando Correa da Costa, a Avenida Lions Internacional, a Avenida Brasil, a Avenida Bandeirantes, a Rua Aeroporto, a Rua Frei Servácio, novamente a Rua Fernando Correa e a Avenida Amazonas, encerrando no templo sede.

A carreata teve a duração de cerca de 1 hora e quarenta minutos. Ao longo do trajeto, com o auxílio de carro de som, a população foi sendo convidada e recebendo informações do que se trata o “Alegrai-vos”. Este foi o primeiro ano que a Assembleia de Deus realizou uma carreata para anunciar a abertura do evento, atingindo um número maior de pessoas – até então era uma passeata nas ruas centrais.

Ao final, houve um grande clamor pelas famílias da cidade, conduzido pelo pastor presidente da Assembleia de Deus em Rondonópolis, José Genésio da Silva. “Nós entendemos que esse é um período muito perigoso, no qual os jovens e famílias ficam muito expostos, até pela cultura do carnaval pela liberalidade das drogas e da prostituição. Sentimos de clamar a Deus para dar livramento e proteção a essas pessoas”, explicou.

Segundo José Genésio, o papel da Igreja é justamente de clamar a presença de Deus nas vidas pessoas, para sua conversão e edificação. “Quantas pessoas não perdem as vidas nesse período? São acidentes, assassinatos, suicídios. Nós clamamos a Deus pelas famílias da nossa cidade”, reforçou.

As atividades principais do “Alegrai-vos” ocorrem no período noturno, a partir das 19h. Os pastores Denilson, da Bahia, e Eduardo Lopes, de São Paulo, estarão pregando a palavra de Deus. As cantoras convidadas são Fabiana Anastácio, de São Paulo, e Shirley Carvalhaes, do Rio de Janeiro.

A Assembleia de Deus convida a todos para participar de mais esse “Alegrai-vos”, informando também que os cultos serão transmitidos, em áudio e vídeo, no site da Rádio Shalom (www.shalomfm107.com.br).