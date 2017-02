A terça-feira de carnaval (28/2) em Rondonópolis contará com a abertura de lojas do comércio central neste ano de 2017. Como a data não se trata de um feriado, muitas lojas do comércio varejista estão pretendendo abrir as portas na ocasião. Apesar disso, bancos e serviços públicos do Município, do Estado e da União não terão expediente a partir de hoje (25/2), estendendo até terça-feira.

O Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis reforça aos lojistas e consumidores que a terça-feira de carnaval é um dia normal de trabalho para o setor, não constando como feriado na convenção coletiva. Segundo o presidente da entidade, Almir Batista de Santana, este é o momento dos lojistas aproveitarem para obter um lucro extra.

Almir aponta que a expectativa é que um número considerável de lojas possa abrir as portas no dia de carnaval neste ano. Com isso, faz um chamado para que consumidores locais e de cidades vizinhas possam prestigiar o comércio. No entanto, vale informar que o comércio não funciona nesta segunda-feira (27/2), feriado municipal alusivo ao dia do comerciário.

No ano passado, poucas lojas do comércio central ficaram com as portas no dia de carnaval, ainda assim até depois do almoço. Alguns lojistas que abriram os estabelecimentos na ocasião contam que valeu a pena a abertura. A esperança das entidades ligadas ao comércio é que, com o tempo, os lojistas e consumidores, em peso, se habituem com as atividades no dia de carnaval em Rondonópolis.

As agências bancárias da cidade tiveram expediente ontem e ficam sem atividades nesta segunda-feira e na terça-feira (27 e 28/2). Ao todo, são quatro dias sem serviços bancários na normalidade (podem ser usados neste período os serviços dos caixas eletrônicos e na internet). O atendimento volta nos bancos somente a partir das 12h de quarta-feira (1/3).

Na Prefeitura de Rondonópolis, que tem expressivo número de servidores, também haverá um feriado prolongado neste período de carnaval. O prefeito Zé Carlos do Pátio decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta segunda-feira e nesta terça-feira de carnaval). Serão mantidos apenas os serviços considerados essenciais. O expediente normal terá início às 12h da quarta-feira de cinzas.