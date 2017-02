Carnaval paulistano tem 76 blocos neste fim de semana – 12h12′

O paulistano que optou por ficar na cidade neste sábado (25) tem 43 blocos de rua para curtir o carnaval. A folia começou cedo e mesmo com garoa, os foliões já curtem o bloco Tarado Ni Você, na esquina das avenidas Ipiranga e São João.

A maior parte dos blocos se concentra nos bairros Pinheiros e Vila Madalena. Agora à tarde, o bloco João Capota Na Alves sai da Rua Oscar Freire; o Mágico sai da Rua Padre de Carvalho; o Cacique Jaraguá, da Rua Fidalga; o Cordão do Sanatório Geral, da Rua Fradique Coutinho; o Maracatu Bloco de Pedra sai da Rua Gabriel Brito; o Somos 1 Bateria desfila com saída da Rua Alves Guimarães e o Tsunami do Amor se concentra na Praça dos Omaguas. No Largo de Pinheiros, desfila o Bloco Vai quem quer. O 77 – Os Originais do Punk se concentram na Rua Cardeal Arcoverde.

No Jabaquara, o Bloco do Zé Pereira sai às 18h, da Rua Anita Costa. Na Lapa tem o Bloco do Adorno, às 17h, com saída da Rua Faustolo, e o Bloco Siga la Pelota, às 15h, da Rua Aimbere. No M’Boi Mirim, desfila o Bloco do Beco, com saída às 16h da Estrada do M’ Boi Mirim. Na Mooca, sai o Bloco Cabecinhas Tântricos, às 14h, da Rua Torrinha. Em Pirituba tem o Bloco dos Zattrevidos, na Rua Jenny Bonilha.

A região da Sé também concentra diversos blocos. O 1007 Augusta sai às 14h da Rua Augusta (esquina com a Martins Fontes e Vale do Anhangabaú). Já o Batekoo apresenta CarnaKOO, às 18h, no Largo do Paissandu. O Beat Loko sai antes, às 14h, no Vale do Anhangabaú (em frente à Praça dos Correios). O Bloco Agrada Gregos e o Bloco Ramaloucos desfilam às 15h, saindo da Rua Conselheiro Ramalho. O Bloco dos Amigos sai às 17h da Rua Martins Francisco. Já o Bloco MinhoQueens sai às 15h da Largo do Arouche. A Lira da Vila desfila na Praça Rotary às 19h.

Na Vila Maria, às 15h, tem o bloco Zolli Nolasco, com concentração na Rua Criciúma. Na Vila Mariana, os foliões também podem curtir o Bloco da Associação Aprender e Crescer, às 15h, com saída da Rua da União.

No domingo (26), o folião pode escolher entre os 33 blocos que desfilarão no carnaval paulistano.

Fonte: Agência Brasil