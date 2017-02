CARNAVAL D+!

Adoro o espírito carnavalesco do povo de Guiratinga. Gostaria de destacar o tradicional bloco dos Caretas, muito criativo e tradicional na cidade, como o próprio Ataide Arcoverde descreve: “o carnaval na minha cidade é um luxo!”. E tem também Os Caretinhas, o nosso querido ator e humorista apresenta o sobrinho e afilhado Gabriel Arcoverde com apenas 12 anos, provando que todas as idades podem curtir sadiamente o carnaval. Ataíde concorre ao prêmio de melhor ator coadjuvante e é um dos maiores incentivadores da cultura em sua cidade natal.