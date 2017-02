Todos os anos, por meio do jornal A TRIBUNA, a Cáritas Diocesana de Rondonópolis presta contas à sociedade de suas atividades desenvolvidas no ano anterior. O relatório de 2016 é assinado pelo presidente da Cáritas, Manoel Messias de Macêdo e pelo tesoureiro padre Lothar Bauchrowitz. A entidade divulga também nesta edição, no caderno de publicações oficiais, o balancete de suas receitas e despesas do ano passado (Página C*3). Confira, a seguir, o relatório elaborado pela Cáritas:

EDUCAÇÃO INFANTIL – Com as bênçãos divinas e a solidariedade dos benfeitores do Brasil e da Alemanha, conseguimos realizar o trabalho de cuidar e educar diariamente, de segunda a sexta-feira, de 750 crianças de 03 a 05 anos de idade, em Unidades de Educação Infantil em 07 bairros periféricos de Rondonópolis. Graças ao preparo pedagógico e empenho dos funcionários, as crianças receberam as condições necessárias para desabrochar o seu potencial físico, psíquico e social, de uma forma alegre e feliz. Para alcançar tão grandiosa meta, tivemos um convênio com a Prefeitura de Rondonópolis, a colaboração preciosa de benfeitores alemães, do grupo Dom Helder Câmara de Nieder-Olm, da Loja Só Bebê, do Sicredi, do Depósito de Gás Leste Matogrossense, da Cerâmica Santo Antônio, dos sócios benfeitores, colaboradores voluntários, de pessoas físicas, dos Padrinhos e Madrinhas das Unidades, dos Pais das crianças e das Comunidades que ofereceram prédios para o funcionamento das Unidades. A todos o agradecimento nosso e o das crianças.

CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES – No dia 10 de dezembro de 2016, tivemos a alegria de fazer a entrega das chaves de 18 casas para famílias carentes, que durante o ano de 2016 foram construídas através de CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) e Associações de moradores de bairro. As casas têm 42m², com uma sala, quarto, cozinha e banheiro. Foram construídas 04 casas com doações de benfeitores alemães através do grupo Dom Helder Câmara de Nieder Olm; 09 casas pelos seguintes doadores: doou material de 01 casa e meia a Sr.ª Leonilda Barco, doaram material de 01 casa: Agropecuária Salles S.A., Cartório 1º Ofício do Hélio Garcia, Sicredi, Operário Materiais de Construção, Família Polatto. Doou a metade de uma casa, a Cerâmica Santo Antônio, o Depósito de Verduras Goiano 50 sacos de cimento. a Draga Vitória 200m³ de areia lavada, a CODER 200m³ de aterro e o frete da arreia. Tivemos a doação de várias outras ofertas menores. As outras 05 casas foram financiadas com a colaboração dos beneficiados que contribuem para ajudar na construção de suas casas.

GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Com o objetivo de desenvolver a capacidade das crianças e adolescentes, evitando que busquem as ruas e o caminho das drogas, neste ano ajudamos 02 grupos de adolescentes do Jardim Sumaré e Vila Mineira com materiais esportivos beneficiando 180 crianças e adolescentes, em várias categorias como pré-mirim, mirim, juvenil, masculino e feminino na modalidade de futsal e voleibol. Os quais além de treinamentos durante a semana foram realizados torneio de futsal organizados pelo Kobra e apoio financeiro da Cáritas ao evento. Realizamos durante a semana atividades artesanais, aulas de desenho, atividades recreativas, apresentações culturais e atividades religiosas em um grupo na Vila Verde atendendo 25 meninas.

De agosto a dezembro foram desenvolvidas aulas de Teatro com adolescentes dos grupos acima citados os quais fizeram apresentações na culminância do projeto Misericórdia e Casa Comum na Praça Bom Jesus e no Oratório Dom Bosco. Em parceria com o Lions Clube São José Operário repassamos mensalmente uma contribuição para o projeto Raios de Luz. Estes trabalhos tiveram a colaboração de vários voluntários que doaram seu tempo para ensinar e acompanhar os adolescentes nos grupos, das comunidades que cederam os salões, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer cedeu horários na quadra de esportes da Praça Bom Jesus, o senhor Rogério Salles que todos anos contribui.

RECANTO DOS IDOSOS – Conseguimos manter em bom funcionamento o Recanto dos Idosos com 53 moradias para 57 idosos residentes. Além dos residentes, participam das atividades mais de 69 idosos que moram nos bairros vizinhos. Desenvolvemos atividades como: encontro da Saúde, reza do terço, ofício de N. Sr.ª, terapia ocupacional, terapia dançante, Santa Missa, lanches, semana dos idosos, passeios e várias atividades. Tivemos a ajuda valiosa de vários colaboradores como: Policlínica, Rotary Clube, Sindicato da Polícia Civil, Operário Mat. Const., Núcleo dos Cabeleireiros, Bunge Alimentos, Vieira Superm., Farmácia B. Jesus, Loja Brazão, Dona Moça, padarias Buriti e Big Pão, Big Festa, Nino Móveis, MCC, Operários de Cristo, vários voluntários contribuíram com atividades no Recanto. Este trabalho teve apoio financeiro da Prefeitura de Rondonópolis, benfeitores alemães, da Paróquia S. José Operário, do programa do governo Mesa Brasil, bazar da pechincha, vários doadores e da comunidade local.

ALBERGUE NOTURNO EM VILA OPERÁRIA – Atendendo em média 40 pessoas por dia, o Albergue Noturno São José Operário busca valorizar a pessoa humana dando abrigo a quem não tem onde passar a noite como viajantes sem condições financeiras e andarilhos. Oferecemos a eles jantar, banho, local para dormir e café da manhã. Encaminhamos na medida do possível os albergados para suas casas; tratamentos de saúde, ajuda para conseguir documentos quando não tem e encaminhamos para o trabalho. As doações no decorrer do ano vieram de várias pessoas. Doações de roupas para o bazar, alimento, principalmente do Mesa Brasil, que semanalmente abastecia as geladeiras e a dispensa, bem como, alguns produtos de limpeza, principalmente sabão em pó, a doação da internet, alguns serviços doados pelos albergados como: conserto dos ventiladores e poda das árvores, que aconteceram três vezes no decorrer do ano. Este trabalho teve apoio financeiro da Prefeitura de Rondonópolis, benfeitores alemães, da Paróquia S. José Operário, Diocese de Rondonópolis, vários doadores da comunidade local.

AFILHADOS DE PADRINHOS DA ALEMANHA – Damos uma ajuda mensal, recebida dos padrinhos da Alemanha, para 170 crianças de famílias carentes. As famílias recebem visitas para verificar se os filhos estão estudando. Encontro por setores para formação e conscientização sobre o projeto Misericórdia e Casa Comum. Trabalhamos oficinas de como fazer sabão em pedaços e líquido, motivação para cuidarmos da saúde em especial com alimentação saudável Contamos com a valiosa ajuda da Associação Dom Helder Câmara na Alemanha

CAMPANHA NATAL SEM FOME – Graças à campanha NATAL SEM FOME desenvolvida pela Associação de Dom Helder Câmara da Alemanha, foram entregues 1.879 cestas para famílias carentes, que foram distribuídas através das UEIs, Afilhados, Recanto, das CEBs e Associações de Bairros. Antes de receber uma cesta, os beneficiados realizaram um mutirão de limpeza.

CENTRO JUVENIL KOBRA – Em parceria com a Associação Koblenz Brasil – Kobra: são atendidos em dois Centros Juvenis, adolescentes e jovens com atividades culturais artesanais, educativas e recreativas. Aprenderam a tocar flauta, violino, violão e clarinete e fizeram várias apresentações. São atendidos como afilhados de padrinhos da Alemanha adolescentes que recebem por mês ajuda em alimentos, materiais escolares, remédios e outros, também bolsistas em formação profissionalizante e de ensino superior. Vários adolescentes participaram de um curso de capacitação para o discernimento profissional.