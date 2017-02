Campeã do carnaval paulistano será conhecida hoje – 09h58′

A grande campeã do carnaval paulistano deste ano será conhecida hoje (28). A partir das 16h, as notas atribuídas por 36 jurados às 14 escolas do Grupo Especial serão lidas no sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo.

Nessa apuração, além de indicar qual será a campeã do grupo de elite, serão conhecidas as duas escolas a serem rebaixadas para o grupo de acesso. Na sequência, às 18h, será definida a colocação das escolas que desfilaram no grupo de acesso e que disputam vagas no Grupo Especial.

De acordo com critério definido ontem na sede da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, caso haja empate, o quesito samba-enredo será o primeiro a ser avaliado para o desempate. Pela ordem, a apuração começará pelo quesito fantasia, seguido de bateria, comissão de frente, mestre sala e porta bandeira, harmonia, alegoria, evolução, enredo e samba enredo.

No segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Nenê de Vila Matilde deu início à apresentação com atraso devido a um líquido na pista derramado por um carro alegórico da Vai-Vai. Entretanto, nenhuma das duas escolas será punida e disputam o título em condições de igualdade com as demais agremiações, segundo definido em reunião realizada ontem (27) na Liga.

As escolas campeãs voltam a se apresentar no sambódromo do Anhembi, na próxima sexta-feira a partir das 22h.

Fonte: Agência Brasil