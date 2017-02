A Associação Koblenz Brasil (KoBra) vem realizando uma campanha de arrecadação de material escolar para as crianças e adolescentes da instituição. A iniciativa já foi abraçada por algumas entidades e empresas da cidade, com bons resultados. No entanto, a intenção é conquistar mais adesões e doações.

A presidente da Associação KoBra no Brasil, Elisângela Bezerra Vieira, externou que ficou muito feliz com a repercussão e que gostaria que mais pessoas engajassem nesta campanha. “Doe material escolar e nos ajude a transformar o futuro de muitas crianças”, pede na iniciativa.

Podem ser doados para a Associação KoBra materiais que não serão usados, que a pessoa/empresa não queira mais ou ainda a serem comprados. Até agora alguns dos doadores são o CIE, Escola do SESC, projeto SESC/Mesa Brasil, Esquimó Sorvetes, Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC-MT) e comunidade em geral.

Na quinta-feira da semana passada (16), por exemplo, o CRC-MT realizou um evento voltado para os contadores, focado na forma de recolhimento do ICMS, e foi pedido como entrada algum item da campanha. O CRC, junto com a SEFAZ em Rondonópolis, fará a entrega do que foi arrecadado naquela ocasião na data de hoje (22/02), no Centro Juvenil Kobra I – Vila Operária.

A Associação KoBra mantém atividades em dois Centros Juvenis em Rondonópolis, sendo um na Vila Operária e outro na Vila Mineira. As crianças e adolescentes participam de oficinas de capoeira, teatro, artes, futebol, violão, flauta, clarinete, bateria, canto coral e apoio pedagógico. Além disso, há também cursos de digitação, informática básica, intermediária e o Centro de Recuperação de Computadores (CRC), localizado na Vila Verde.

A campanha de doação de materiais escolares para a Associação KoBra continua e todos os interessados podem ajudar. Doações podem ser feitas através dos seguintes telefones: 66 3425-2902 e 66 98438-3369.