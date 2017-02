A Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis decidiu manter o mandato do vereador Juary Miranda de Moraes (SD), líder do prefeito na Casa de Leis, que teve um pedido de extinção do seu mandato protocolado pelo suplente de vereador Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça (SD), no dia 6 de fevereiro.

Por meio de uma decisão administrativa, a Procuradoria Jurídica da Câmara apontou que o vereador se encontra em pleno gozo e exercício regular de seus direitos, ou não teria conseguido ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), que lhe assegurou a posse no dia 1º de janeiro, provando que o mesmo passou pelo crivo das exigências legais de diplomação e posse. Além disso, conforme o documento do Gabinete da Presidência Legislativa, “não cabe a Mesa Diretora da Câmara Municipal declarar a extinção do mandato por pura e simples ausência de objeto motivador para tamanha exceção”.

O requerimento de extinção de mandato dizia que o vereador Juary Miranda estaria inelegível no dia 2 de outubro, data das eleições municipais, porque a defesa do vereador não apresentou recurso para a ação número 36346/2014 do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso (TJMT), o que deixaria Juary sem seus direitos políticos.

A condenação que teria deixado o vereador sem seus direitos se refere ao fato que ele teria sido condenado pelo TJMT por contratar um contador, pelo valor total de R$ 41.600, e a locação de um veículo sem licitação, no ano de 2000, quando presidiu a Câmara Municipal Rondonópolis. “Apesar de ser uma documentação que está tramitando ainda na Justiça, nós não achamos fundamento ou nada que fere os princípios do regimento da casa, que motivasse a Mesa Diretora a ser contrária ao mandato do vereador Juarez”, disse Rodrigo da Zaeli (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

O procurador jurídico da Casa, Kadmo Martins, explicou que dos quatro envolvidos no processo que tornaria o vereador inelegível, dois recorreram na ação. “O novo Código de Processo Civil diz que se os envolvidos no mesmo processo entrarem com recursos, dessa maneira aproveita-se para outros, sendo assim, o vereador Juary está no seu direito. Enquanto não houver o trânsito em julgado da condenação, o político está no exercício regular do direito e pode dar andamento ao seu mandato”, disse.

Para Juary Miranda, a Câmara agiu com responsabilidade. “Recebi com naturalidade, vejo como um reconhecimento da Câmara que foi atenta, que respeitou o regimento interno bem como o Código de Processo Civil. Foi uma decisão acertada, por ter agido de forma correta e como a legislação exige”, disse o vereador. Sobre o clima no partido após o seu suplente tentar a extinção do seu mandato, o vereador preferiu não fazer nenhuma declaração, e disse que o partido Solidariedade é que deve conduzir esse caso.

Como não teve o pedido atendido, o suplente de vereador pode acionar a Justiça. A reportagem tentou contato com Junior Mendonça, para saber qual medida será adotada, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.