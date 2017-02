A Câmara Municipal aprovou, na sessão de ontem (22/2), um requerimento para realização de audiência pública para discutir a instalação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis e outro requerimento para discutir a duplicação da BR-364 no distrito de Boa Vista. A intenção é dirimir dúvidas e garantir esclarecimentos sobre os dois assuntos para a população. Ambas audiências devem ocorrer em março próximo.

O requerimento para discutir a Unemat em Rondonópolis é de autoria dos vereadores Thiago Silva, Silvio Negri, Ten. Guinancio, Orestes Miraglia, Fábio Cardozo e Adonias Fernandes. A data e horário ainda serão definidos. Inclusive, a Câmara criou anteriormente uma Frente Parlamentar de Criação e Implantação das Universidades Públicas, objetivando apoiar a instalação da Unemat e a criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O Município também já se dispôs a ofertar área e recursos para o começo dos cursos em âmbito local.

Conforme Thiago Silva, a promotora Joana Maria Bortoni Ninis e vereadores estiveram novamente discutindo, em recentes reuniões, a situação da instalação da Unemat em Rondonópolis. Ele aponta que a população está indignada com as reiteradas desculpas da instituição para não se instalar na cidade. Um dos questionamentos é o não cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente ao vestibular iniciado e suspenso em 2014 em Rondonópolis.

O vereador Thiago Silva lembra que várias reuniões já foram feitas com a reitoria da Unemat, a qual alega dificuldades orçamentárias para se instalar em Rondonópolis. Apesar disso, ele contrapõe que essa dificuldade orçamentária só é vista para a implantação em Rondonópolis, sendo que pequenos municípios do Estado vêm recebendo ultimamente núcleos ou campi da instituição. Nesse contexto, reclama que Rondonópolis vem sendo preterida, mesmo sendo a segunda cidade que mais contribui para manutenção da Unemat.

As mais diferentes ações já foram realizadas para concretizar a instalação da Unemat em Rondonópolis, todas sem sucesso. Uma delas foi a aprovação de Emenda Constitucional que deu garantia orçamentária à Unemat, o que possibilitaria as condições para a devida instalação. “A nossa indignação é porque a gente percebe que é um jogo de empurra, sempre tem uma desculpa para Rondonópolis”, acrescenta. “O objetivo é convocar a reitoria para esclarecer essa situação”, pontua.

O outro requerimento é de autoria dos vereadores Thiago Silva, Bilu do Depósito de Areia e Juary Miranda, para tratar da duplicação da BR-364 no distrito de Boa Vista, em Rondonópolis. Segundo Thiago Silva, várias situações para realização das obras no distrito precisam ser melhor discutidas. Uma delas é o anúncio de desapropriações de algumas casas para a duplicação, bem como os valores a serem pagos.

O vereador citou que tem morador, por exemplo, que ganhou o título de posse da Prefeitura, mas aponta impedimentos para recebimento da indenização, pois o imóvel continua em nome do Município. Também é preciso debater formas de compensação para a comunidade, com o asfaltamento de vias do Distrito, em virtude das obras.

Para o debate sobre a duplicação, devem ser convocadas autoridades diversas, como deputados federais, senadores e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), entre outras. A data e horária dessa audiência pública depende da disponibilidade de agenda das autoridades a serem convidadas.