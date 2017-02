Com um gol de bicicleta marcado por Rodrigo Pimpão, o Botafogo derrotou o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0, em jogo disputado na noite de ontem, no estádio Nilton Santos. O resultado foi muito importante para a equipe carioca que vai precisar de um empate na partida de volta, em Assunção, para garantir a vaga na fase de grupos da Taça Libertadores.

O time carioca encontrou muitas dificuldades diante de um adversário experiente e muito lutador. Para complicar ainda mais as coisas para a equipe de General Severiano, o meia Montillo sentiu uma lesão no início do jogo e o volante Bruno Silva teve que sair no intervalo. No segundo tempo, o Olimpia fez grande pressão, mas o Botafogo se defendeu com bravura e manteve o resultado.

FURACÃO FICA NO EMPATE – Em um jogo duro na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ficou em um empate por 3 a 3 diante do Deportivo Capiatá, do Paraguai, e quase se complicou na busca pela vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Com o resultado, o Furacão precisa de uma vitória simples, mas os paraguaios têm a vantagem de poder empatar em até 2 a 2.

O Rubro-Negro abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Felipe Gedoz, aos 20 minutos, cobrando falta com perfeição. Noguera, de cabeça, aos 44 minutos, deixou tudo igual. Depois do intervalo, aos oito minutos, Gonzalez apareceu com liberdade para decretar a virada. Cobrando pênalti, Gedoz empatou. E aos 40 minutos, Pablo fuzilou para mais uma virada. Mas Gonzalez, aos 43 minutos, estragou a festa atleticana.

As equipes se reencontram na próxima quarta-feira, dia 22, em Capiatá, no Paraguai. Quem vencer o confronto entrará no Grupo 4, que tem Flamengo, San Lorenzo e Universidad Católica.